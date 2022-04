Reprodução: Twitter - 04/04/2022 Destruição em Bucha

Mais de 420 corpos de civis foram encontrados na cidade de Bucha, localidade que fica a cerca de 25 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev, informou o chefe da polícia da região, Andriy Nebytov, ao portal Ukrinform nesta terça-feira (19).

"Desde sábado à noite, são mais de 420 corpos encontrados só em Bucha. As pessoas estão voltando para suas casas e encontram túmulos temporários nos jardins, nos porões, nos poços. Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o que nos falam as pessoas que voltaram depois que os russos deixaram a área e mais de 300 corpos ainda não foram identificados", acrescentou Nebytov.

O número atualiza o último levantamento publicado pela prefeitura de Bucha, em 12 de abril, que apontava 403 mortes de civis durante a ocupação russa.

Já a região de Kiev, que inclui além de Bucha outras cidades tomadas pelos russos por cerca de um mês, como Irpin e Borodyanka, e áreas periféricas da capital que também ficaram sob o controle dos invasores, soma mais de mil mortes de civis.

Conforme o jornal "The Kyiv Independent", Nebytov informou que os corpos continuam a ser achados e que, em um só dia, as forças de ordem encontraram os cadáveres de 48 pessoas e os levaram para necrotérios da região.

A resistência nessas cidades próximas impediram que as tropas russas conseguissem avançar rapidamente para tomar Kiev e derrubar o governo eleito. No entanto, desde que os ucranianos retomaram o controle dos locais, cenas horríveis foram divulgadas ao mundo, como corpos de civis mortos abandonados nas ruas, valas comuns com dezenas de vítimas e muitos cadáveres com as mãos amarradas e sinais de tortura ou mutilação.

Moscou nega que as tropas militares tenham executado civis e que as cenas, especialmente, de Bucha foram "um falso cenário" criado pelo governo ucraniano para impressionar o mundo. Porém, uma comitiva do Tribunal Penal Internacional (TPI) foi à localidade e apontou que há indícios de crimes de guerra.

