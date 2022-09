Reprodução / CNN Brasil - 09.09.2022 Rei Charles III e Camilla chegaram em Londres nesta manhã

O rei Charles III e a rainha consorte, Camilla , deixaram Balmoral no final da manhã desta sexta-feira (9) e chegaram em Londres para iniciar os preparativos para o funeral da rainha e o processo formal de início do reinado de Charles.

Em Londres, o filho de Elizabeth II terá uma agenda com muitos compromissos, que vão desde a gravação de um discurso à nação, até uma reunião com a primeira-ministra, Liz Truss, no Palácio de Buckingham.

De acordo com o jornal The Guardian , o novo rei provavelmente também verá o Earl Marshal — Edward Fitzalan-Howard, o Duque de Norfolk – para aprovar os planos que foram cuidadosamente pensados para os próximos dias.

O restante da família real também já começou a deixar a propriedade de Aberdeenshire, na Escócia, após se reunir no local nessa quinta (8) para acompanhar os últimos momentos da monarca.

O príncipe Harry foi o primeiro a ser visto deixando o castelo na manhã de hoje, por volta das 8h15. Ontem, ele também foi o último a chegar em Balmoral , após cancelar sua aparição em uma cerimônia de premiação beneficente em Londres.

É esperado que Harry e sua esposa, Meghan, continuem no Reino Unido para participar do funeral da rainha, que provavelmente será realizado no próximo dia 19 — embora a data ainda não tenha sido confirmada. A previsão é que o governo torne o dia um feriado.

A morte da rainha foi anunciada por volta das 18h30 dessa quinta . Elizabeth II tinha 96 anos e faleceu após ter uma piora no quadro de saúde. Mais cedo, médicos haviam recomendado que a monarca ficasse sob observação.

A família real foi chamada para acompanhá-la no palácio de Balmoral, na Escócia, após a equipe levantar preocupação com seu quadro.

Pouco depois, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Elizabeth II .

