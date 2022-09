Frank Augstein Nova geração: William e Harry ocupam a segunda e sexta posição, respectivamente, na linha de sucessão

O duque e a duquesa de Sussex estão prontos para viajar para a Escócia, para acompanhar o estado de saúde da Rainha Elizabeth II, disse um porta-voz do casal.

Harry e Meghan deveriam participar da cerimônia do WellChild Awards em Londres esta noite, mas os planos tiveram que ser alterados para viajem de emergência para ver a rainha.

