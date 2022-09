FreePik Libra esterlina com a imagem da rainha Elizabeth II

Com a morte de Elizabeth II, nesta quinta-feira (8) , o então príncipe Charles, nomeado imediatamente Rei Charles III, terá uma tarefa dífícil na alteração da imagem da rainha que, atualmente, aparece em moedas, notas, selos, caixas postais e sinalizações do governo, em um processo monumental que pode levar vários anos para ser concluído.

Veja algumas das coisas irão mudar após a morte da rainha:



Notas

A rainha Elizabeth foi a primeira monarca a aparecer em notas no Banco da Inglaterra. Atualmente, elas têm um retrato da rainha e devem continuar a serem utilizadas, assegurou o banco inglês, no entanto, um novo anúncio sobre as notas será feito assim que o período de luto terminar.

Moedas

As moedas do país também devem mudar. Nesta mudança, Charles será será mostra com o rosto virado para a esquerda. Nas moedas atuais, o rosto de Elizabeth II está virado para a direita, alternar os lados é uma tradição do século XVII. As novas moedas não devem aparecer em circulação geral por algum tempo e devem ser gradualmente substituídas.

Selos

Os desenhos e retratos de Charles III devem começar a circular nos selos britânicos e outros em todo o Commonwealth. No entanto, tais imagens, das quais ele pode já ter posado, necessitam de aprovação o que pode levar algum tempo. A rainha, em seus primeiros selos como monarca, foi fotografada três semanas depois de ascender ao trono e novamente cerca de dois meses depois. A imagem foi aprovada em maio de 1952 e substituída em 1967 pela famosa cabeça esculpida por Arnold Machin, acompanhado pela pequena silhueta da rainha.

Caixas postais

Novas caixas de correio já podem apresentar a nova cifra do Rei Charles III.

Hino nacional

No Hino Nacional, as palavras devem mudar para "Deus salve nosso gracioso Rei". No entanto, isso devem seguir uma questão de tradição, não de lei.

Passaportes e Sua Majestade

Após a morte de Elizabeth II, os passaportes de todo o Reino Unido devem começar a ser emitidos em nome de Charles III. No entanto, ainda não há data para a mudança.

Cifras

O novo rei britânico precisará de uma nova Cifra Real – monograma impresso em documentos reais e estatais. Atualmente é utilizado o "ERII" da Rainha, que aparece em capacetes e caixas de correio tradicionais da polícia. A mudança tambpem vem na coroa, enquanto as rainhas usam a coroa de Santo Eduardo, os reis tradicionalmente usam a coroa Tudor mais arredondada.

Medalhas

As medalhas militares, que usam a efíge da rainha precisarão ser alteradas.

Brazão

Adotado no início do reinado da rainha Vitória em 1837, o Brasão Real deve continuar o mesmo. No entanto, há probabilidade de que novas obras de arte sejam emitidas no início do reinado de Charles III pelo College of Arms para uso por órgãos de serviço público, como o serviço civil e as forças armadas. Willian, o duque de Cambridge, também deve receber um brasão atualizado quando for feito príncipe de Gales - título que ele não herda automaticamente.

Bandeiras

O novo rei Charles III também precisará de uma nova bandeira pessoal para o reinado. Na década de 60, Elizabeth II adotou uma bandeira pessoal para ser hasteada em qualquer edifício, navio, carro ou avião em que ela estivesse hospedada ou viajando. A bandeira pessoal não pode ser hasteada por ninguém além do rei/rainha.

Tribunais - QCs para KCs

O Conselho da Rainha (QC) é um conjunto de advogados e solicitadores que o monarca nomeia para fazer parte do Conselho de Sua Majestade instruído na lei. Com a morte de Elizabeth II, o título muda para King's Counsel (KC).

