Reprodução/Twitter Rei Charles

O avião que transportava o Rei Charles III e sua esposa Camilla, agora rainha consorte, desembarcou em Londres, às 13h35 [ horário local] desta sexta-feira (9), após deixar o Castelo de Balmoral, na Escócia. Charles iniciará seus compromissos como chefe de Estado na capital do Reino Unido.

Um grupo de mais de 100 pessoas se reuniu para ver o novo rei desembarcar na Inglaterra pela primeira vez, segundo o jornal The Telegraph.

O avião que transportou Charles e Camilla, durante a viagem que durou uma hora e cinco minutos, foi rastreado por mais de 150.000 pessoas em um site de rastreamento de voos FlightRadar24 ao pousar na RAF Northolt, às 13h35.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.