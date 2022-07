Wikimedia Commons Central elétrica de Vuhlehirsk foi tomada por tropas russas

As tropas russas tomaram controle da segunda maior usina de geração de energia da Ucrânia, informou o governo de Kiev nesta quinta-feira (28). A central a carvão, construída ainda na era soviética, está localizada em Vuhlehirsk, na região de Donetsk .

Em uma fala publicada em um vídeo no YouTube, um dos assessores da presidência, Oleksiy Arestovych, afirmou que os russos "conseguiram uma pequena vantagem tática" ao conquistar a usina.

O assessor de Volodymyr Zelensky ainda informou que Moscou determinou um "deslocamento maciço" de seus militares e equipamentos em direção ao sul do país para ocupar principalmente posições em Kherson, Melitopol e Zaporizhzhia.

Essas cidades já são controladas pelos russos e, segundo informações do próprio governo, "referendos" de anexação à Rússia devem ser realizados nos próximos meses.

Após tentar fazer ataques por todo o território ucraniano, o Kremlin fez uma mudança na ação militar se concentrando nas áreas do Donbass — onde ficam Lugansk e Donetsk, regiões que se autodeclararam independentes — e o sul do país, especialmente, nas áreas próximas à Crimeia — anexada unilateralmente por Moscou em 2014.

