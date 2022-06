Reprodução / Twitter - 16.03.2022 Sergey Aksenov, líder da região ucraniana da Crimeia

Nesta segunda-feira (20), o líder da região ucraniana da Crimeia , anexada à Rússia, Sergey Aksenov, acusou Kiev de atacar plataformas de perfuração de petróleo no Mar Negro.

"Hoje, às 8h da manhã, o inimigo atacou nossas plataformas de perfuração de Chornomorneftegaz", escreveu Aksenov em seu canal de Telegram. "Estou em contato com colegas do Ministério da Defesa [da Federação Russa] e do FSB, estamos trabalhando para salvar pessoas."

De acordo com ele, cinco pessoas foram resgatas após o ataque. Entre elas, três teriam ficado feridas, e as equipes de busca e resgate estão no local dando continuidade aos trabalhos.

Quando Moscou anexou a Crimeia, em março de 2014, duas plataformas de perfuração ucranianas, “Petro Godovanets” e “Ukraina”, foram apreendidas por tropas russas.

As plataformas são usadas para perfuração e para reconhecimento. Em 2015, foram transferidas para o campo de gás Halitsynske, que fica a 130 quilômetros da cidade de Odesa, na Ucrânia .

