Um menino de cinco anos morreu nesta segunda-feira após ser deixado por horas preso dentro de um carro enquanto a sua mãe se preparava para a festa de aniversário da sua outra filha. Segundo Ed Gonzalez, xerife do condado de Harris, na cidade de Houston, no estado americano do Texas, onde o caso ocorreu, a mulher estaria com pressa quando chegou em casa com a filha, de 8 anos, e o menino, que foi deixado no carro quando elas entraram na casa.

Somente entre duas e três horas após o abandono, a mulher percebeu que a criança havia ficado presa à cadeirinha do veículo, segundo relato de Gonzalez à CNN KTRK .

“Desta vez, a criança não conseguiu sair, e novamente envolvidos com as atividades para as quais estavam se preparando, demorou um pouco para eles perceberem que a criança não estava na casa”, disse o agente.

Os socorristas declararam a criança morta ainda no local. Não foi informado se a mãe enfrentará acusações criminais por conta do ocorrido. As temperaturas em Houston atingiram um recorde justamente na segunda-feira, dia do ocorrido, quando o Houston Hobby Airport registrou 38,3ºC, de acordo com a CNN Weather .

Os investigadores acreditam que o menino não estivesse familiarizado com o veículo porque se tratava de um carro alugado.

“A porta não tinha nenhum tipo de trava de segurança para crianças ou algo assim”, disse Gonzales.

Em média, 38 crianças com menos de 15 anos morrem a cada ano em decorrência de insolação após serem deixadas em carros, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos . A temperatura corporal das crianças aumenta mais rapidamente do que a dos adultos, e elas podem começar a sofrer insolação quando a temperatura atinge 40°C.

No entanto, uma temperatura corporal de 38,3°C já pode ser fatal, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). A maioria das mortes pediátricas em carros superaquecidos ocorre porque a criança é esquecida por algum responsável, segundo dados compilados por Jan Null, professor do Departamento de Meteorologia e Ciência Climática da Universidade Estadual de San Jose, segundo a CNN .

A NHTSA recomenda que os cuidadores nunca deixem crianças sozinhas em um carro, mesmo que o carro esteja funcionando com o ar condicionado ligado ou com as janelas abertas. A agência também aconselha que as pessoas criem o hábito de verificar os bancos dianteiros e traseiros de um carro antes de deixá-lo e colocar um item pessoal como uma bolsa ou pasta no banco traseiro para garantir que alguém o verifique antes de sair.

