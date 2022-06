Reprodução CNN Brasil - 17.03.2022 Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg

"A guerra na Ucrânia pode durar anos", alertou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , Jens Stoltenberg, em uma entrevista publicada neste domingo pelo jornal alemão Bild. Stoltenberg pede aos países ocidentais que demonstrem seu apoio a Kiev enquanto o conflito durar.

"Temos de estar preparados para que isso dure anos. Não devemos esmorecer em nosso apoio à Ucrânia, mesmo que os custos sejam altos, não apenas em termos de apoio militar, mas também no aumento dos preços da energia e dos alimentos", disse.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , prometeu hoje que suas forças "não entregarão o sul a ninguém" após sua primeira visita à linha de frente do sul, já que o chefe da Otan alertou que a guerra na Ucrânia pode durar "anos".

Fazendo uma rara viagem fora de Kiev, onde está baseado por razões de segurança, Zelensky viajou para a cidade de Mykolaiv, no Mar Negro, e visitou tropas nas proximidades e na região vizinha de Odessa pela primeira vez desde a invasão russa.

"Não entregaremos o sul a ninguém, devolveremos tudo o que é nosso e o mar será ucraniano e seguro", disse ele em um vídeo postado no Telegram enquanto voltava para Kiev, depois de conversar com tropas e policiais durante sua visita.

As forças russas direcionaram seu poder de fogo para o leste e sul da Ucrânia nas últimas semanas desde que falharam em sua tentativa de tomar a capital Kiev após a invasão relâmpago de 24 de fevereiro.

"As perdas são significativas. Muitas casas foram destruídas, a logística civil foi interrompida, há muitas questões sociais. Encomendei para tornar mais sistêmica a assistência às pessoas que perderam entes queridos. Definitivamente restauraremos tudo o que foi destruído. A Rússia não tem tantos mísseis quanto nosso povo deseja viver", disse o presidente ucraniano.

Mykolaiv é um alvo chave para a Rússia, pois está a caminho do porto estratégico de Odessa, no Mar Negro. Zelensky visitou o prédio da administração regional da cidade, gravemente danificado, e se encontrou com autoridades no que parecia ser um porão, onde ele distribuiu prêmios aos soldados, em um vídeo divulgado por seu escritório.

Enquanto isso, soldados em Mykolaiv tentavam manter suas rotinas pré-guerra vivas, com um dizendo que não desistiria de sua dieta vegana na linha de frente. Oleksandr Zhuhan disse que recebeu um pacote de uma rede de voluntários para manter sua dieta vegana.

"Havia patê e salsichas veganas, homus, leite de soja... e tudo isso de graça", disse alegremente o professor de teatro de 37 anos.

De volta a Kiev, com as ondas de choque da guerra continuando a reverberar em todo o mundo, milhares se reuniram para prestar homenagem a um jovem — Roman Ratushny, uma figura de destaque no movimento pró-europeu Maidan da Ucrânia, que foi morto lutando contra russos no leste do país. Ele tinha apenas 24 anos. Em frente ao caixão envolto em uma bandeira ucraniana amarela e azul ao pé de um monumento com vista para a extensa Praça da Independência na capital, pessoas de todas as idades saudaram sua memória.

"Acho importante estar aqui porque ele é um herói da Ucrânia e devemos lembrá-lo", disse à AFP Dmytro Ostrovsky, um estudante de 17 anos.

A perda colocou um rosto humano na dor compartilhada dos ucranianos, enquanto o derramamento de sangue continua.

O pior dos combates continua sendo na região industrial oriental de Donbas, com batalhas em vilarejos nos arredores da cidade de Severodonetsk, que a Rússia tenta tomar há semanas.

"Existe uma expressão: prepare-se para o pior e o melhor virá por si mesmo", disse o governador da região leste de Lugansk, Sergiy Gaiday, vestindo um colete à prova de balas e carregando cartuchos de armas e um torniquete.

Mais cedo, Gaiday disse no Telegram que havia "mais destruição" na fábrica química de Azot sitiada em Severodonetsk, onde centenas de civis estão abrigados. Ele também disse que Lysychansk estava sendo "fortemente bombardeada".

Há sinais de preparativos para combates de rua na cidade: soldados cavando, colocando arame farpado e policiais colocando veículos queimados de lado nas estradas para diminuir o tráfego, enquanto os moradores se preparavam para ser evacuados.

"Estamos abandonando tudo e indo embora. Ninguém pode sobreviver a uma greve dessas", disse a professora de história Alla Bor, esperando com seu genro Volodymyr e seu neto de 14 anos.

Enquanto isso, autoridades pró-Rússia na cidade de Donetsk, no leste, controlada pelos separatistas, disseram que cinco civis foram mortos e 12 ficaram feridos pelo bombardeio ucraniano.

Em Lysychansk, o governador Gaiday disse que ver sua cidade natal, Severodonetsk, ser bombardeada e pessoas que ele sabia que morreram era "doloroso".

"Sou um ser humano, mas enterro isso dentro de mim", disse ele, acrescentando que sua tarefa é "ajudar as pessoas o máximo possível".

— Com informações de agências internacionais

