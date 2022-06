Reproducao / CNN Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente Volodymyr Zelensky anunciou nesta sexta-feira (17) que a Ucrânia vai passar a exigir visto de cidadãos russos a partir de 1º de julho.

A medida chega cerca de quatro meses depois do início da invasão promovida por Moscou e vai encerrar o regime de acesso livre para russos iniciado com a independência da Ucrânia, em 1991.

"A Ucrânia vai introduzir um regime de vistos para cidadãos da Federação Russa", declarou Zelensky em seu canal no Telegram, acrescentando que o requisito entra em vigor em 1º de julho.

Já o chefe de gabinete do mandatário, Andriy Yermak, ressaltou a necessidade de o país fortalecer o controle sobre a entrada de cidadãos russos devido à "guerra de larga escala" lançada por Moscou. "A segurança é a prioridade", disse.

Além de 2,3 mil quilômetros de fronteiras, os dois países compartilham profundos laços históricos e culturais, e não é raro que pessoas tenham familiares de ambos os lados da divisa.

