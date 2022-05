Reprodução/Twitter Área atingida por ataque russo na cidade de Odessa

O adolescente de 15 anos que morreu em um ataque russo em Odessa nesta segunda-feira (2), uma das duas vítimas da ação militar, faleceu ao tentar salvar os vizinhos idosos, informou o porta-voz da administração militar regional, Sergey Bratchuk, ao portal "Unian".

Segundo o representante, o jovem recebeu o alerta em seu celular de que haveria um ataque aéreo na localidade e que orienta a se esconder em bunkers. No entanto, como seus vizinhos não tinham acesso a essa informação, ele correu para avisá-los.

"Os destroços acabaram caindo em um dormitório de Odessa e um rapaz de 15 anos morreu. Sabemos que ele correu para a casa de seus vizinhos idosos, que não tinham o alerta no telefone. Ele conseguiu alertar os vizinhos, mas não sobreviveu", explicou ainda Bratchuk.

O ataque com mísseis em Odessa, que está sendo bombardeada com mais frequência há cerca de duas semanas, desta segunda-feira atingiu uma igreja ortodoxa - que perdeu todo o teto - e que fica ao lado de uma estrutura militar que continha armamentos.

Odessa é uma das cidades portuárias mais importantes da Ucrânia e fica na região do sul do país, próxima à península da Crimeia, anexada unilateralmente pelos russos em 2014. A atual fase dos ataques de Moscou visam, exatamente, o sul e o leste do território, para criar uma área que ligue a Crimeia às áreas separatistas do Donbass além de bloquear o acesso de Kiev ao mar.

