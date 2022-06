Reprodução Caça russo modelo Sukhoi Su-25 Frogfoot durante treinamento militar

Um caça das Forças Aeroespaciais Russas caiu nesta sexta-feira após fazer rasantes durante um treinamento em Belgorod, cidade situada a 38 km da fronteira com a Ucrânia. De acordo com a mídia local, a aeronave atingiu um poste de linha de energia.

A mídia estatal russa confirmou a queda da aeronave modelo Sukhoi Su-25 Frogfoot "durante um voo de treinamento planejado", mas alegou que houve "um mau funcionamento técnico" no caça.



A imprensa oficial da Rússia disse ainda que o piloto conseguiu ejetar e foi resgatado pelo serviço de busca e salvamento.

De acordo com o Distrito Militar Ocidental, o avião caiu em um local deserto. Após o impacto com o solo, a aeronave de ataque explodiu e foi completamente destruída.

Durante a última semana, moradores da região registraram os treinamentos feitos com os aviões Su-25. Imagens gravadas por testemunhas mostram algumas dessas aeronaves passando próximas da fiação elétrica.

Os aviões Su-25 são os principais modelos usados em ataques aéreos dos invasores russos na Ucrânia.

