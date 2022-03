Reprodução/ usun.usmission.gov Embaixadora dos Estados Unidos na ONU

Representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, disse que "está claro que [presidente da Rússia, Vladimir] Putin tem um plano para destruir e aterrorizar a Ucrânia". A declaração foi feita nesta segunda-feira (7), em mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.



“Se as últimas duas semanas nos mostraram alguma coisa, é que o povo ucraniano não vai desistir. E muitos russos, incluindo muitos soldados russos, não querem essa guerra”, acrescentou Linda. Na avaliação dela, o presidente russo está disposto a "sacrificar a vida de milhares de soldados para alcançar suas ambições pessoais".



O presidente americano, Joe Biden, já declarou que o desejo de Putin é restabelecer a antiga União Soviética (URSS), bloco socialista que reunia Rússia, Ucrânia e outros 13 países.



Já Putin usa como argumento o interesse do governo ucraniano em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico do Norte (Otan), aliança militar do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos e criada para se opor à extinta URSS.

Leia Também



Em meio a isso, o Kremlin iniciou o confronto armado contra a Ucrânia. Segundo a CNN Brasil, Linda disse que o governo estadunidense está "indignado com o aumento dos relatos de ataques de Moscou, prejudicando civis ucranianos em sua guerra não provocada e injustiçada".







A embaixadora relatou que o representante polonês afirmou que a cada minuto cerca de 100 refugiados estão cruzando a fronteira para a Polônia. Em geral, o número de refugiados já passa de 1,7 milhão .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.