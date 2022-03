Foto: ANSA Bombardeios russos atingem a cidade ucraniana de Kharkiv

A Rússia intensificou o ataque a Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. As tropas do russo Vladimir Putin também atingem os arredores da cidade portária de Mariupol, nas proximidades do Mar Negro.



Outras tropas estão posicionadas a cerca de 40 quilômetros da capital ucraniana, Kiev, e um comboio russo avança em direção à cidade .







Em meio a isso, ONGs denunciam o uso de bombas de fragmentação , tipo proibido em diversos países por conta da grande dimensão de seus danos.

Leia Também



Segundo apuração do jornal O Globo, com apoio de agências internacionais, os ataques em Kharkiv também foram registrados em áreas civis, com o uso de mísseis balísticos e teleguiados. O atentado deixou dezenas de mortos.



Essas informações dialogam com o discurso do embaixador da Ucrânia no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Sergiy Krslytsya. Em reunião extraordinária realizada há pouco, nesta segunda-feira (28), ele disse se tratar de uma crise humanitária , com ataques a civis.



A guerra já está em seu quinto dia de conflitos. O governo de Vladimir Putin determinou o avanço das tropas russas por não aceitar o interesse manifestado pelo governo ucraniano de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.