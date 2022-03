Maxar Technologies Comboio russo se aproxima de Kiev

Um comboio militar russo se aproxima de Kiev, capital da Ucrânia. Nesta segunda-feira (28), imagens de satélite da Maxar Technologies capturaram o comboio 60 quilômetros a norte da cidade.



De acordo com a CNN, 27 quilômetros de estrada foram tomados pelos veículos, o que inclui carros blindados, tanques e artilharia rebocada, entre outros modelos.



Esse avanço ocorre em meio à guerra declarada pela Rússia contra a Ucrânia. O governo de Vladimir Putin iniciou uma série de bombardeios ao território ucraniano, na última quinta (24), por não aceitar o interesse manifestado pela Ucrânia de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente.







Mais cedo, lideranças dos dois países até se reuniram na fronteira com Belarus para discutir o fim dos conflitos, mas não chegaram a um acordo . Enquanto isso, centenas de mortes já foram registradas e milhares de pessoas tentam fugir da zona de guerra.



Nas cidades, o cenário é de destruição. O Centro de Informação Resiliente divulgou imagens de satélite feitas pela Planet, que mostram o impacto dos ataques na região de Jitomir e em Kiev, por exemplo.

Geolocation of large convoy seen today in @maxar satellite imagery 60km north of Kyiv. Convoy is facing south. H/T @COUPSURE for location: 50.891586, 29.976228 pic.twitter.com/RCKD0tTVKV — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) February 28, 2022













Satellite imagery from @planet from Feb 27 shows smoke plumes bellowing from tanks just near Vasylkiv Air Base in Kyiv Oblast. Location of fire: 50.226359, 30.290443 pic.twitter.com/SHJw1dH5rt — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) February 28, 2022





