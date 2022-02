Divulgação/Maxar Imagens da Maxar flagraram comboio russo em direção à Kiev





Em mais um dia de ataque russo à Ucrânia, a segunda maior cidade do país, Kharkiv, foi alvo de vários atentados. O comandante do exército na região, no entanto, disse que dezenas de soldados da Rússia se renderam.



O governo do presidente Vladimir Putin enfrenta a resistência dos ucranianos desde que decidiu atacar o país vizinho por não aceitar o desejo da Ucrânia de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), braço armado do Ocidente.



Com a intensificação do conflito, o líder russo colocou o sistema de defesa nuclear de seu país em alerta. Em resposta a essas e outras ações, a União Europeia anunciou a compra de armamentos para a Ucrânia , país que possui um menor número de soldados do que seu adversário.



Confira abaixo outros fatos sobre o quarto dia da guerra: