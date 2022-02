Reprodução/ Facebook synegubov.oleg Kharkiv, na Ucrânia

Dezenas de soldados russos se renderam às Forças Armadas da Ucrânia, em Kharkiv . Isso é o que diz o comandante do exército ucraniano na cidade, Oleg Synegubov.



Ele divulgou a situação por meio do Facebook, neste domingo (27), nove horas atrás. "Os cativos russos estão contando sobre sua exaustão e desmoralização. Eles não têm comunicação com os comandantes centrais, não compreendem ou não conhecem seus próximos passos. Desde o início do ataque contra a Ucrânia, eles não têm nenhuma provisão e água, seus veículos não são abastecidos com combustível", relatou.



Segundo o comandante, diante dessa desassistência do governo russo , os soldados tentam se esconder e se misturar com a população local, pedindo roupas e comida às pessoas. Assim, Synegubov pede que os cidadãos ucranianos na região não recebam estranhos em suas casas e não ajudem os russos a se esconderem.



O governo de Putin declarou guerra à Ucrânia porque o país demonstrou interesse em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Desde quinta-feira (24), tropas russas bombardeiam o território vizinho.

