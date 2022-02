GRU/Divulgação Antonov, maior avião do mundo, em Guarulhos

A aeronave Antonov-225 Mriya, considerada a maior de carga do mundo, foi destruída neste domingo (27). De fabricação ucraniana, o avião estava no aeroporto Hostomel, que fica próximo à capital do país, Kiev, e foi alvo de um ataque russo .



"Os ocupantes russos destruíram o carro-chefe da aviação ucraniana — o lendário An-225 Mriya", declarou Ukroboronprom, fabricante de armas estatal ucraniana, no Facebook.



Desde quinta-feira (24), a Ucrânia é alvo de bombardeios por parte da Rússia. O governo de Vladimir Putin ataca por não aceitar o interesse da Ucrânia em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente.







Diante de mais esse atentado, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, se pronunciou. "Esta foi a maior aeronave do mundo, AN-225 'Mriya' ('Dream' em ucraniano). A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!", declarou, conforme reproduzido pelo G1.

