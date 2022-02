Reprodução/ CNN Ucranianos usam os próprios corpos para barrar avanço de tanques russos

As imagens da guerra entre a Rússia e a Ucrânia evidenciam a disparidade de poder entre os dois países. Neste sábado (26), um vídeo que circula nas redes sociais mostra ucranianos tentando barrar o avanço de tanques russos com os próprios corpos.



O registro, confirmado e replicado pela CNN, foi feito na cidade de Bakhmach, situada 110 milhas a nordeste da capital, Kiev.

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022



“Eles estão jogando suas bicicletas debaixo dos tanques russos”, diz uma voz que pode ser ouvida no vídeo.

Ao longo das imagens, é possível ver que um homem pula em cima de um tanque, que continua avançando. Depois, ele tenta segurar o veículo com as mãos e, em seguida, se ajoelha. Nada disso adianta. O tanque mantém o avanço.



Bombardeios

A Rússia deflagrou guerra contra a Ucrânia na quinta-feira (24) por não aceitar o interesse do país em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. Por conta disso, tropas russas invadiram o país vizinho e, desde então, fazem uma série de ataques ao território ucraniano, que agora recebe reforço de munição da Europa .

