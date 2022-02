Reprodução/Ministério da Defesa da Ucrânia Ministério da Defesa ucraniano divulgou fotos do que seriam equipamentos russos destruídos

Um assessor do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, informou neste sábado que 3,5 soldados russos morreram ou foram feridos desde que a ofensiva ordenada por Vladimir Putin teve início, na última quinta-feira.

No anúncio, ele afirmou que as forças russas não estão avançando em Kiev, e que as tropas não ganharam território significativo neste sábado.

"Estamos atacando o inimigo em torno de Kiev. O inimigo não está se movendo por enquanto", disse Oleksiy Arestovych, segundo a agência Reuters.

Toque de recolher

Leia Também

Como forma de proteger os cidadãos que ainda estão na capital, o prefeito de Kiev ordenou um toque de recolher de hoje até a próxima segunda-feira .

Segundo comunicado divulgado mais cedo, "todos os civis que estiverem nas ruas durante o toque de recolher serão considerados membros dos grupos de sabotagem inimigos".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.