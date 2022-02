Reprodução/CNN Internacional Imagens do bombardeio na noite deste sábado (26) em Kiev

A capital ucraniana Kiev registra explosões de grandes proporções em uma região há cerca de 20 quilômetros do centro. As câmeras dos correspondentes da CNN flagraram o bombardeio, que abriu um clarão no céu da cidade.

O ataque foi iniciado pouco antes da 1h da manhã no horário local (20h de Brasília) e ainda está em curso. A primeira explosão, no lado oeste; e a segunda, na direção do aeroporto.

Esse é o terceiro dia da ofensiva russa no paí s, iniciada na última quinta-feira (24), após o presidente da Rússia Vladimir Putin não aceitar o interesse da Ucrânia em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. A expectativa dos ucranianos é que, na noite deste sábado (26), os oficiais tentem tomar a capital do país.

Una potente explosión sacude #Kiev la noche del sábado. Se desconoce cuál fue el blanco alcanzado. #Rusia #Kyiv pic.twitter.com/Xif4NXMJyv — Said Pulido (@Super_Said) February 26, 2022

Leia Também

Autoridades orientaram os moradores a permanecerem com as luzes apagadas. Um toque de recolher foi determinado para que nenhum civil saia às ruas enquanto os russos tentam tomar a capital.

Em uma mensagem publicada no Telegram, o prefeito Vitaliy Klitschko afirmou que os moradores deveriam procurar abrigos ou permanecer dentro de suas casas a partir das 17h de hoje no horário local (12h no Horário de Brasília), até as 8h de segunda-feira, 28 de fevereiro (3h no Horário de Brasília).

As autoridades afirmam que civis que estiverem nas ruas podem ser considerados membros de "grupos sabotadores inimigos". Pela manhã, um prédio residencial de mais de 20 andares foi atingido por um míssil. Há registros de feridos em diversos pontos da cidade, inclusive em um hospital infantil .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.