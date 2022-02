Reprodução Equipes atendem feridos no Hospital Okhmadyt, em Kiev

O Hospital Infantil de Okhmadyt, em Kiev, dedicado ao combate ao câncer, foi atingido pela artilharia russa neste sábado, terceiro dia da ofensiva contra a Ucrânia. As informações são do veículo de imprensa ucraniano TSN.

Uma criança morreu, duas tiveram ferimentos e dois adultos também se machucaram no ataque. Restos de projéteis ficaram espalhados pelos corredores da unidade hospitalar.

Expansão da ofensiva

Enquanto o Ministério da Defesa da Rússia ordenou que as tropas expandam a ofensiva "em todas as direções", o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enalteceu os reforços enviados pela Europa e reiterou a resistência diante dos ataques .

“Lutaremos o tempo que for necessário para libertar o país. Se as crianças já nascem em abrigos, mesmo quando o bombardeio continua, então o inimigo não tem chance nesta guerra indubitavelmente popular”.

O governo de Vladimir Putin deflagrou a guerra na quinta-feira (24) por não aceitar o interesse da Ucrânia em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. A expectativa dos ucranianos é que, na noite deste sábado (26), os russos tentem tomar a capital do país, Kiev.

