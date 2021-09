Reprodução Intercontinental Barclay Intercontinental Barclay, hotel luxuoso onde Bolsonaro está hospedado em Nova York

Em Noya York para participar de evento da ONU (Organização das Nações Unidas), Bolsonaro e a comitiva brasileira se hospedaram em um hotel luxuoso, cujo quarto mais barato custa R$ 6 mil e o mais caro, R$ 10 mil. O Intercontinental Barclay já hospedou nomes como o do ex-presidente americano Bill Clinton e diversas estrelas de Hollywood.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a comitiva norte-americana também escolheram se hospedar no Barclya para a Assembleia Geral da ONU.

Segundo informações do UOL , o hóspede do hotel tem direito a academia, uma cozinha totalmente equipada e um grande terraço com vista para o prédio Chrysler, um dos principais da cidade.



Nesta terça-feira (21), o chefe do Executivo brasileiro abrirá o evento da ONU, com um discurso previsto para as 10h, horário de Brasília.

Por não ter se vacinado contra a Covid-19, Bolsonaro não pode utilizar a área interna de restaurantes na cidade. Na noite de ontem, o prefeito de Nova York provocou o mandatário brasileiro. No Twitter, Bill de Blasio publicou um link e marcou Bolsonaro indicando a lista de locais de vacinação na cidade.