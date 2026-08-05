Reprodução Wikimedia Commons/Christian Mehlführer, User:Chmehl - Own work Conheça o agama-de-Mwanza, apelidado de lagarto Homem-Aranha

O lagarto agama-de-Mwanza vive nas áreas rochosas e semiáridas da África Oriental e ganhou fama nas redes sociais devido a coloração dos machos adultos, que exibem cabeça e tronco vermelhos com o corpo azulado. O padrão de tons do animal foi associado ao uniforme do Homem-Aranha, personagem da Marvel Comics.

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O Agama mwanzae, cujo nome vem de Mwanza, cidade da Tanzânia às margens do Lago Vitória, pode chegar aos 30 centímetros de comprimento. A calda do lagarto é sobressalente e corresponde a metade da medida do corpo. O animal também carrega escamas que são reforçadas com espinhos nas costas e na cauda, além de garras afiadas que dão sustentação nas escaladas por pedras, muros e troncos.

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Apesar da fama de Homem-Aranha, só os machos dominantes ostentam a coloração vermelha e azul. As fêmeas e filhotes possuem tons acastanhados ou acinzentados, abusando da camuflagem contra predadores como aves de rapina e cobras. Já nos machos, as cores vivas sinalizam o poder dentro do grupo e servem para atrair parceiras no período reprodutivo.

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O vermelho e o azul, porém, não são permanentes. Quando o animal se sente ameaçado, a pele escurece e assume o mesmo tom de marrom das fêmeas. A mudança faz parte de um mecanismo de defesa e torna o macho menos visível durante a predação.

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A dieta do lagarto Homem-Aranha é oportunista e baseada em insetos. Gafanhotos, grilos, larvas e formigas compõem a maior parte do cardápio, mas alguns estudos registraram ainda o consumo de flores e plantas. Além disso, machos adultos podem praticar canibalismo e costumam se alimentar de filhotes da própria espécie.

Reprodução Wikimedia Commons/Norbert Potensky - Own work, Public Domain Agama-de-Mwanza é conhecido como "lagarto homem-aranha"





Com vida diurna e considerados répteis sociais, os animais vivem em grupos de cerca de dez indivíduos, com um macho dominante no comando. Com a popularidade que atingiu após viralizar na internet, o lagarto Homem-Aranha entrou no comércio de animais exóticos e passou a ser vendido em pet shops mundo afora.

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