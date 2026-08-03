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Você sabia que nenhuma planta atrai ou repele escorpiões sozinha? Segundo o tecnologista Paulo Goldoni, do Instituto Butantan, a ideia de plantas repelentes não tem comprovação científica. O problema, no entanto, é que algumas plantas criam a umidade, sombra e frestas que os aracnídeos procuram para se esconder.

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As bromélias-tanque são o melhor exemplo. As folhas da planta formam uma roseta que acumula água no centro, atraindo baratas e outros invertebrados, presas dos escorpiões. Pesquisas de campo já registraram a espécie Tityus neglectus, um artrópode do nordeste brasileiro, usando essas plantas como abrigo, área de caça e até rota de fuga.

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As palmeiras ornamentais também exigem bastante atenção, principalmente se houverem folhas secas presas ao tronco. Sem poda, esse material morto se transforma numa camada sombreada e úmida que serve de abrigo para grilos, pequenos invertebrados e para os próprios escorpiões.

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Outra planta que merece cuidado redobrado é a famosa espada-de-são-jorge. As folhas rígidas e escuras da planta criam espaços protegidos na base, onde se abrigam os mesmos insetos que alimentam os escorpiões. Especialistas explicam que nada disso envolve cheiro ou atração química, mas sim microambientes apropriados para presas dos aracnídeos.

Além disso, touceiras fechadas e trepadeiras próximas a muros também podem representar perigo. O excesso de folhagem dificulta a inspeção do quintal, mantém a parede úmida e favorece as presas escorpianas.

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A solução do problema não passa pelo corte das plantas, mas pelas podas regulares. Elas reduzem o volume da vegetação, melhoram a circulação de ar e permitem a entrada de luz. Além disso, folhas secas e entulho precisam ser removidos com frequência.



