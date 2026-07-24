Divulgação/OCEARCH Contender

No mapa, a história parece uma perseguição. Ernst, uma fêmea de tubarão-branco com 3,65 metros, passou perto de Nova York, nos Estados Unidos, e seguiu rumo ao Canadá. Semanas depois, Contender, um macho ainda maior, voltou a emitir sinal mais ao sul e pode avançar pela mesma rota.

Com quase 4,2 metros e cerca de 750 kg, Contender é o maior tubarão-branco macho já marcado pela organização de pesquisa marinha OCEARCH no Atlântico Norte ocidental. O registro mais recente do animal ocorreu em 16 de julho, nas proximidades de Pamlico Sound, na Carolina do Norte, também nos Estados Unidos.

A posição alimentou a possibilidade de que o gigante siga para o norte e passe pela região de Long Island, onde Ernst apareceu em junho. Não há, porém, indício de que Contender esteja perseguindo a fêmea ou tentando encontrá-la. Os dois podem apenas cumprir o mesmo roteiro sazonal.

Tubarões-brancos que vivem nessa parte do Atlântico costumam deixar áreas mais quentes e viajar para Cape Cod e águas canadenses durante o verão e o início do outono. Nessas regiões, encontram locais ricos em alimento.

Ernst passou perto de Nova York

Ernst foi rastreada em 20 de junho perto de Montauk, na ponta leste de Long Island. A fêmea, que pesa aproximadamente 458 kg, avançou depois em direção a Cape Cod e chegou ao Golfo de São Lourenço, no Canadá.

Divulgação/OCEARCH Ernst

Contender ainda estava centenas de quilômetros atrás dela no último registro divulgado. Caso repita um trajeto semelhante, poderá passar perto de Nova York antes de seguir para águas mais frias. Os pesquisadores não conseguem afirmar quando isso ocorrerá, nem mesmo se o animal escolherá esse caminho.

Os sinais são enviados por um dispositivo preso à primeira nadadeira dorsal. Quando a nadadeira permanece acima da superfície por alguns instantes, o equipamento transmite a localização do tubarão para os satélites. Por isso, um longo período sem novos registros não significa que o animal tenha parado ou desaparecido: ele pode simplesmente não ter subido o suficiente para enviar outro sinal.

Apesar do tamanho, Contender não é o maior tubarão-branco já encontrado no mundo. O recorde divulgado pela OCEARCH se limita aos machos marcados pela organização no Atlântico Norte ocidental. Ainda assim, as dimensões dele ajudam a explicar o interesse.