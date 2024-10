Reprodução/ Redes Sociais São Paulo entrou em estado de atenção, após a cidade enfrentar tempestade, em 11 de outubro

Os tão temidos temporais alertados pelos meteorologistas de todo o Brasil não ocorreram neste final de semana. As autoridades tinham emitido comunicados sobre a possibilidade de temporais intensos na região Sudeste entre a madrugada de sábado (19) e a manhã de domingo (20).

A previsão de instabilidade deixou São Paulo em estado de atenção, especialmente após a cidade enfrentar, em 11 de outubro, o terceiro apagão do ano, causado por rajadas de vento superiores a 100 km/h . O evento colocou a Enel Distribuição SP no centro de uma crise de fornecimento de energia .

Na sexta-feira (18), as previsões meteorológicas indicavam a chance de ventos fortes atingirem a Região Metropolitana de São Paulo. No entanto, esse cenário não se concretizou. Segundo especialistas, uma mudança nas condições climáticas evitou que o temporal se formasse na capital paulista.

O meteorologista do Climatempo, Cesar Soares, explicou que a brisa do mar desempenhou um papel crucial ao resfriar a atmosfera e, como consequência, diminuir o contraste de temperatura e impediu a formação de nuvens carregadas.

"A gente teve uma condição de avanço de instabilidades do interior em direção à Região Metropolitana de São Paulo. Choveu forte no interior, essas instabilidades provocaram alguns temporais por lá (na região central na região do extremo oeste paulista). Mas elas demoraram muito para chegar aqui na Região Metropolitana e encontraram uma atmosfera muito mais fria por conta da brisa do mar”, disse o Soares ao g1

Dessa forma, a capital paulista foi poupada das fortes tempestades previstas, embora outras áreas do interior do estado tenham enfrentado temporais significativos.





