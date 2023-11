Fernando Frazão/Agência Brasil - 03.01.2023 Previsão do tempo aponta para temporal neste final de semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de chuva com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h entre esta sexta-feira (17) e domingo (19). Diante da possibilidade de forte ventania, é preciso saber como se proteger.



A previsão é de que os ventos variem entre 60 km/h e 80 km/h, podendo chegar a até 100 km/h antes ou durante as chuvas neste final de semana.

A seguir, confira algumas dicas da Defesa Civil para se proteger.

Temporal: como se proteger da ventania em casa

Antes da ventina, uma dica importante é se antecipar a possíveis riscos no entorno da sua redisência, como árvores instáveis. Se for o caso, acione as autoridades competentes para fazer uma avaliação e tomar as providências cabíveis.

Se você estiver em casa no momento do temporal, as orientações são:

Certifique-se de que objetos soltos em áreas externas, como móveis de jardim, estejam devidamente guardados para evitar danos materiais e acidentes;

Feche bem as janelas e basculantes;

Fique longe das janelas e feche persianas e cortinas. Dessa forma, se alguma janela se quebrar com a ventania, os estilhaços não serão lançados pelo cômodo, podendo atingir alguém;

Desligue aparelhos elétricos e feche o registro do gás de cozinha, evitando situações mais graves no caso de queda de árvore;

Coloque no chão objetos que possam cair de móveis.

Temporal: como se proteger da ventania na rua



Se você estiver fora de casa no momento das fortes rajadas de vento, as orientações são: