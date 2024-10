Reprodução Queda de árvore na Rua Kaoro Oda, perto da Subprefeitura do Butantã e do Metrô Vila Sônia





O temporal que atingiu a região metropolitana e o interior de São Paulo na noite desta sexta-feira (11) matou sete pessoas e deixou três gravemente feridas, de acordo com a Defesa Civil. A capital registrou ventos com velocidade de 107,6 km/h, os mais fortes desde 1995.

Moradores da capital e da Grande São Paulo ainda estão sem energia após mais de 14 horas após as chuvas. Três pessoas morreram em Bauru , no interior, uma na capital e uma em Diadema, após quedas de árvores, e duas em Cotia, depois que um muro desabou. Outras duas pessoas também foram socorridas em Cotia e estão em estado grave após a queda de um muro.

Falta de luz

Nas redes, moradores ainda relatam falta de energia nos bairros Sacomã, Bela Vista, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Vila Mariana, Capão Redondo, Tatuapé e outros. Segundo a Enel , empresa distribuidora de energia, as regiões oeste e sul da cidade foram as mais atingidas. A companhia informou na manhã deste sábado (12) que restabeleceu a energia para cerca de 500 mil clientes. No momento, 1,6 milhão ainda estão sem luz.

Também há relatos de falta de luz em outras cidades como Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

Maiores ventos desde 1995

Os ventos na capital com velocidade de 107,6 km/h foram registrados na estação meteorológica de Interlagos, na zona sul. As rajadas mais fortes registradas até então tinham sido em novembro do ano passado, também na capital, quando a velocidade chegou a 103,7 km/h.

No total, ao menos 98 municípios do estado registraram fortes chuvas com rajadas de vento em toda São Paulo, afirmou a Defesa Civil estadual.





Tetos desabaram

Os fortes ventos derrubaram estruturas metálicas no Shopping SP Market, na Zona Sul da capital, e atingiram um carro em um estacionamento. A assessoria de imprensa do shopping informou que partes do forro e da fachada cederam. "A equipe de brigada foi acionada imediatamente e isolou o local. O empreendimento segue funcionando normalmente", disse em nota.

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, parte do teto de um posto de gasolina caiu em cima de um carro na Estrada Tenente José Maria da Cunha, no Jardim Record.

