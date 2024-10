Reprodução O presidente passou por avaliação no hospital





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não perdeu a consciência após escorregar no banheiro e bater a cabeça, conforme fontes afirmaram para o jornal Folha de S.Paulo. O petista sofreu o acidente no último sábado (19), sendo levado ao Hospital Sírio-Libanês , em Brasília .

Os aliados também disseram que, apesar do susto, o chefe do Executivo federal passa bem. Em decorrência do acidente, Lula cancelou a viagem que estava programada para este domingo (20) à Rússia.

A decisão foi tomada com base em recomendações médicas, conforme informou a Secretaria de Comunicação da Presidência.

O presidente passou por avaliação no hospital e, após os procedimentos médicos, foi liberado para retornar ao Palácio da Alvorada, onde seguirá sua agenda durante a semana.





Lula participará dos Brics por videoconferência

No entanto, sua participação na Cúpula dos Brics será realizada por videoconferência, a fim de evitar deslocamentos de longa distância enquanto ele se recupera da lesão.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o boletim médico.

