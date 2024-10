Reprodução Preso afirmar ser "mais perigoso que Fernandinho Beira-Mar"





Uma audiência de custódia inusitada aconteceu no Rio Grande do Norte , na quinta-feira (26). Ao homologar a prisão de um homem acusado de furto, um juiz ouviu do preso frases como “Vá vestir uma fralda, cachorro” e “sou mais perigoso que Fernandinho Beira-Mar ”. A audiência, feita online, foi disponibilizada nesta quinta-feira (3).

A audiência de custódia durou menos de dez minutos e terminou com o magistrado oficiando o Ministério Público para apuração de desacato a todos os presentes. O juiz Felipe Barros , auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do estado, conduziu a apresentação.

"O senhor tá me dando uma preventiva? Acho que o senhor nem usou cueca hoje para ir pro tribunal. Preventiva sem eu estar devendo? Vá vestir uma fralda, cachorro", disse Alisson, o preso. Também foi determinado que o Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte "fique de olho" no acusado.

"Não me senti ameaçado, me parece mais ser um mal-educado do que qualquer outra coisa. Mas por via das dúvidas vou encaminhar", anotou o juiz pouco antes de encerrar a audiência.

Entenda o caso

O caso, registrado no dia 26 de setembro, seguiu o rito de praxe de uma audiência sobre o procedimento em que é avaliada a legalidade da prisão. O preso, identificado como Alisson, respondeu a perguntas sobre sua detenção.

Ele afirmou ser cabeleireiro e narrou que tinha "ferimentos de uma tentativa de homicídio". Alisson foi detido por populares após um crime de furto, e, em seguida, foi levado à delegacia. Alegou que foi ferido ao ser contido.

Quando o juiz perguntou onde Alisson mora, ele citou um endereço em Afonso Bezerra, município do RN, e disse: "Lá onde eu toquei fogo numa viatura sem nem pegar nela, só com a minha ordem. Sou mais perigoso que Fernandinho Beira-Mar, só basta estalar dedo que o fórum, sua casa explode."

"Com quem o senhor tá falando aqui? Que eu sou dos Carneiros", afirmou, em referência à facção criminosa que atua no Rio Grande do Norte.

Durante a audiência, o juiz não mudou o tom. "Certo", disse, após as ameaças de Alisson. Enquanto o magistrado e o representante do Ministério Público se manifestavam na audiência, o preso dava risadas, fazia caretas e batia palmas.

O juiz perguntou se Alisson tinha alguma reclamação sobre os policiais que o prenderam, o que foi negado pelo preso, que disse que os agentes foram gentis com ele. Quando eles chegaram ao local, Alisson já estava detido pela população. Ele sustentou que feriu o olho na confusão com os populares.

Elogios à polícia

"Faz dois dias que durmo numa delegacia com os policiais me dando salsicha. Vou reclamar da polícia? A polícia me tratando com respeito mais do que a população da cidade. A polícia tá de parabéns", disse Alisson, batendo palmas.

A decisão de manter Alisson preso seguiu o parecer do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O promotor destacou que o preso já respondeu por crimes de ameaça, roubo e extorsão. Frisou que Alisson é uma pessoa perigosa e pode ameaçar o magistrado. O representante do MP na audiência chegou a "homenagear" a paciência do juiz Felipe Barros.

A prisão preventiva foi justificada pelo histórico de vários delitos atribuídos a Alisson, apesar de o furto que o levou à cadeia não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, anotou o magistrado.





Quem é Fernandinho Beira-Mar

Fernandinho Beira-Mar é um dos mais famosos traficantes do Brasil. Ex-líder da facção criminosa Comando Vermelho , ele também é considerado pela polícia como um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina.

Preso na Colômbia e deportado para o Brasil em 2001, Fernandinho estava em cárcere no presídio de Mossoró até março deste ano. Após a cadeia registrar a primeira fuga do sistema federal, ele foi transferido.

