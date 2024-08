Reprodução/TV Globo Crime aconteceu no dia 29 de julho na zona sul da capital paulista

O Ministério Público (MP) sugeriu à Justiça de São Paulo que o motorista do Porsche amarelo, Igor Ferreira Sauceda , que atropelou e matou um motociclista de 21 anos na capital paulista, receba uma pena de pelo menos 18 anos de prisão se ele for julgado e condenado pelo crime.

O MP denunciou Sauceda por homicídio doloso (quando há intenção de matar) triplamente qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.

O atropelamento foi por uma briga de trânsito na qual Pedro teria quebrado o espelho retrovisor do Porsche de Igor. O caso aconteceu no dia 29 de julho na zona sul de São Paulo. O motorista do carro de luxo foi preso em flagrante pela polícia por conta das imagens que mostram o Porsche perseguindo a moto.





Na terça-feira (6), a Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público e colocou Igor como réu no processo. A juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri, ainda deve agendar a audiência de instrução para decidir se o motorista do Porsche será levado a júri popular.

Se o empresário for submetido a julgamento, ele enfrentará um tribunal composto por sete jurados no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste. O réu poderá ser condenado dependendo do veredicto dos jurados, e, se isso ocorrer, a sentença será definida pela juíza.

"Se ele for condenado nos termos da denúncia, a pena pode ser fixada em torno de 18 anos de reclusão em regime fechado", disse a promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer na quarta-feira (7) ao g1 e à TV Globo.

O motorista do carro de luxo afirmou em sua defesa que seguiu o motociclista, mas negou a intenção de atropelar ou causar a morte do piloto. A delegacia responsável pela investigação solicitará à Polícia Técnico-Científica a reconstituição do acidente. Os peritos utilizarão um scanner 3D e drones para criar uma animação simulada que ilustrará o impacto entre o Porsche e a motocicleta.

