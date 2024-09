Divulgação/Prefeitura de Natal Aumento do processo erosivo em Ponta Negra, Natal - RN

O prefeito de Natal , Álvaro Dias (Republicanos), decretou estado de emergência nesta sexta-feira (20) devido aos agravamentos provocados pelo avanço do mar em Ponta Negra, em Natal.

Segundo relatório da Defesa Civil, o avanço da maré destruiu dissipadores de drenagens em trecho de hotéis em hotéis e agravou o processo erosivo do Morro do Careca, principal cartão-postal da cidade.

O decreto também visa tomar medidas para impedir o avanço do mar sobre as estruturas urbanas e em toda a orla de Ponta Negra até que a obra da engorda, paralisada há duas semanas, seja finalizada.

Na quinta-feira (19), a maré também havia detonado parte das barracas da praia de Redinha Nova, em Extremoz, na Grande Natal.

O decreto mira em especial o Morro do Careca, que sofre processo erosivo constatado em relatório da Defesa Civil de Natal, segundo a Prefeitura, que adicionou que a medida visa proteger as pessoas "que ainda se arriscam frequentando a área próxima ao Morro do Careca, mesmo com a interdição do local".

A decisão se deu em uma reunião do comitê de crise para enfrentamento de desastres naturais após um apelo dos hoteleiros devido aos estragos que o avanço do mar causou em estruturas de contenção.

"O próximo passo é definir o planejamento das ações, incluindo o perímetro da área que será interditada, qual o tipo de barreira iremos utilizar, assim como analisar o prejuízo para os equipamentos turísticos e a população da região, a fim de que a gestão municipal ofereça o suporte necessário”, explicou o prefeito Álvaro Dias.

O relatório da Defesa sobre o Morro do Careca aponta que o processo erosivo avançou rapidamente em um curto período, formando voçorocas (desgastes provocados pela erosão) e ampliando o desgaste do terreno. Dessa forma, há risco de desabamento em locais com circulação de pessoas.

A análise identificou o desabamento dos dissipadores de drenagens recém-instalados pela prefeitura, e dos muros de contenção da maré na altura dos Hotéis Rifóles e El Aram. A água também invadiu o Hotel Vila do Mar.

“Estamos monitorando constantemente a região e a atual situação é bem preocupante", disse a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Fernanda Jucá, no documento.

