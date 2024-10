Reprodução/Beatriz Reis, g1 Imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante Transladação





Mais de 1,5 milhão de fiéis acompanharam a procissão da Trasladação do Círio de Nazaré em Belém , no Pará , na noite deste sábado (12). As estimativas são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu 3,7 quilômetros entre o colégio Gentil e a Catedral Metropolitana durante mais de cinco horas, entre 17h40 e 23h10, na romaria conhecida também como procissão das luzes.

Além dos romeiros e fiéis que acompanharam a passagem da Santa nas ruas, muitos moradores organizaram camarotes nas entradas dos prédios para ficar mais próximo da imagem. Uma celebração ocorreu na chegada daprocissão na Catedral, onde a Santa ficou até o início da manhã deste domingo (13), de onde saiu para a maior procissão católica do Brasil: a do Círio de Nazaré , que vai percorrer 3,6 quilômetros.

Lula acompanhou a transladação

O presidente Lula , que está em Belém desde a noite de sexta (11), viu pela primeira vez a procissão da Santa. Acompanhado da primeira-dama Janja , Lula acompanhou o Círio fluvial, em uma embarcação da Marinha.

Ao longo do caminho da procissão, que iniciou de manhã após uma missa no colégio católico próximo à Basílica, os fiéis fizeram homenagens à imagem de Nazaré, com fitas, chuvas de papel picado, foguetes e muitas canções e orações.

A berlinda foi puxada pela tradicional corda, com 400 metros, que acabou sendo cortada no meio da procissão. Neste domingo (13), na Grande Procissão do Círio, outra corda será usada. Além de seu simbolismo, o item é importante para manter o ritmo da procissão.

Voluntários garantiram a hidratação dos romeiros e demais fiéis em pontos de entrega de água no caminho. Havia também socorristas em diferentes pontos em casos de urgências.

Para garantir a segurança e o monitoramento da Trasladação, mais de dois mil agentes foram mobilizados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A trasladação foi a quarta e última procissão do sábado, que começou com procissão rodoviária, seguida do Círio fluvial e motorromaria.

O Círio de Nazaré

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco , o Círio de Nazaré é uma cópia do Círio de Portugal, mas que ao longo dos tempos foi incorporando elementos da cultura dos povos da Amazônia. É uma grande manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré, que acontece há mais de 200 anos em Belém (PA).





A Festividade de Nossa Senhora de Nazaré ocorre no mês de outubro com a realização do Círio e de outras doze procissões, como a Trasladação, a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial e o Círio das Crianças e o Recírio.

“Aqui o processo histórico nos levou a termos a maior procissão do Brasil e uma das maiores do mundo. Mas em outros estados temos grandes manifestações de fé, porém de formas diferentes”, explica Márcio Neco, cientista e historiador da religião católica.

