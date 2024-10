Flipar Três romeiros morreram na mesma semana em diferentes acidentes na Via Dutra





Um ciclista que seguia para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida , em São Paulo , morreu após ser atropelado por um ônibus na rodovia Presidente Dutra . O acidente aconteceu no trecho de Jacareí (SP), na madrugada desta sexta-feira (11). É o terceiro acidente fatal envolvendo romeiros na avenida na mesma semana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 3h30, no quilômetro 167, no sentido Rio de Janeiro . A vítima tinha 76 anos. Uma testemunha relatou que o idoso perdeu o controle da bicicleta, invadiu a pista, caiu e acabou atingido pelo ônibus, que era de turismo e também seguia para Aparecida.

O motorista do ônibus parou para prestar socorro à vítima e acionou a polícia. Ele realizou o teste do bafômetro, que não acusou a ingestão de álcool. A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil de Jacareí.

Outros dois acidentes nesta semana

Na noite de terça-feira (8), dois romeiros morreram e outros dois ficaram feridos ao serem atropelados por veículos na Via Dutra . Os grupos também seguiam para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O primeiro acidente foi registrado no trecho de Santa Isabel (SP) por volta das 20h30, onde um homem de 51 anos morreu e outros dois, de 27 anos, ficaram feridos ao serem atingidos por um ônibus.

Por volta de 23h40, no trecho de Pindamonhangaba (SP), um idoso de 65 anos que também seguia para Aparecida morreu atropelado por outro veículo.

A rodovia Presidente Dutra é um dos principais corredores de romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. O fluxo de pessoas no acostamento da via aumenta em outubro por conta das celebrações religiosas.

Todo ano, o movimento se intensifica perto do feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida , a Padroeira do Brasil. Segundo a PRF, são esperados mais de 35 mil romeiros neste ano.

Recomendações

A polícia rodoviária recomenda atenção redobrada, principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras. Pede que os romeiros procurem seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhem sobre a faixa de rolamento.





Outra recomendação é a utilização de roupas claras e coletes refletivos, além de andar em fila indiana quando estiverem em grupos. Transitar sempre no sentido oposto ao dos veículos, e evitar o uso de celular ou outros equipamentos que causem distração.

As três mortes aconteceram no período noturno, o que deve ser evitado, segundo a PRF. À noite a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, que aumentam as chances de acidentes na rodovia.

