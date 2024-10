Redação GPS Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (11) que o governo federal planeja adquirir "alguns aviões" para o t ransporte do presidente e de ministros em viagens oficiais pelo Brasil. Ele informou que o planejamento para a compra das novas aeronaves já foi encaminhado ao Ministério da Defesa, mas não divulgou detalhes sobre custos ou prazos para a aquisição.

"Vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, para o Fernando Henrique Cardos, ou para Bolsonaro. É um avião para instituição Presidência da República", disse, em entrevista à rádio O Povo, no Ceará.



"E vamos comprar alguns outros aviões porque é preciso alguns ministros viajarem. A gente não governa o Brasil com ministro ficando coçando lá em Brasília. Ministro tem que viajar", concluiu.

A decisão foi motivada por um incidente técnico que ocorreu no avião oficial da presidência durante o retorno da comitiva de um evento na Cidade do México no início do mês. Na ocasião, a aeronave precisou permanecer no ar por quase cinco horas antes de conseguir pousar, levando Lula e sua equipe a utilizar um avião reserva para o retorno.

"Desse problema, nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Para que o Brasil, que é um país grande com 8,5 milhões de quilômetros quadrados [...] nós precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa", disse Lula.

Atualmente, a Força Aérea Brasileira (FAB) conta apenas com um avião presidencial, um Airbus A319 que está em operação desde 2005. Além desse, há aeronaves menores que são designadas para acompanhar assessores e equipes de apoio, conhecidas como "escalão avançado" (Escav).

Os ministros costumam utilizar voos comerciais ou "caronas" em voos da FAB que já estão programados para determinados destinos, não dispondo de aeronaves próprias para suas viagens.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.