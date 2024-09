Reprodução Polícia Federal

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a operação Aqua Fortis para enfrentar um esquema de lavagem bilionária de dinheiro proveniente da extração e comércio ilegais de ouro nos garimpos de Mato Grosso e Pará.



Durante as investigações, a PF descobriu um vasto esquema de lavagem de dinheiro que envolvia empresários no comércio ilegal de ouro. Os criminosos utilizaram diversos artifícios para ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo a criação de empresas de fachada e a utilização de "laranjas".

A movimentação financeira sem origem lícita nos últimos quatro anos foi estimada em aproximadamente R$ 3 bilhões. Em resposta à representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o valor de R$ 1,3 bilhão. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos e ativos financeiros encontrados durante as investigações.

Um dos investigados é um caçador profissional, que possuía objetos relacionados à caça em sua residência. Esses itens também estão sendo alvo de busca, com o apoio de uma equipe de fiscalização do Ibama. Os investigados poderão enfrentar acusações de extração e comércio ilegais de ouro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação Aqua Fortis mobiliza cerca de 60 policiais federais e cumpre nove mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto e um na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.

