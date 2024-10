Reprodução Homem ameaça pessoas em aeroporto

Uma das áreas de check-in do Aeroporto Internacional de Fortaleza foi isolada após um policial civil armado ameaçar pessoas, na manhã desta quinta-feira (3). Segundo a Fraport , administradora do aeroporto, o homem sofreu um "aparente surto psicótico".



Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará , o suspeito é cearense e atua como policial no Rio Grande do Norte . Veja o vídeo gravado por uma das pessoas presentes no local:





Entenda o caso

Uma testemunha contou que o policial chegou em um carro freando bruscamente, entrou no aeroporto de arma em punho, foi à área do check-in doméstico e disse que queria um voo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pessoa que está filmando comenta que o homem “chegou, disse que é policial e que ninguém pode entrar, então está todo mundo do lado de fora".

Os funcionários e os passageiros que estavam no local foram retirados, e a área foi isolada. Equipes da Polícia Militar e da segurança do aeroporto foram enviadas para tentar conter o homem.

Segundo a Polícia Federal , o homem, que não teve a identidade divulgada, foi contido pela PM e encaminhado ao 10° Distrito Policial.





A PF também afirmou que as áreas de responsabilidade da corporação no aeroporto são as de acesso restrito, como embarque, desembarque e pátio de aeronaves. Já a área de check-in e a área externa são responsabilidade da PM e da Polícia Civil.

A Fraport informou que a área de check-in ficou paralisada por cerca de 10 minutos. "Não houve impacto nas operações aeroportuárias e o aeroporto está funcionando normalmente", disse a empresa.

