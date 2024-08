Reprodução Vítima do atentado, Marcelo Oliveira tentava a reeleição em João Dias (RN)

O prefeito de João Dias (RN), Marcelo Oliveira, e seu pai, Sandi Alves de Oliveira, foram mortos a tiros nesta terça-feira (27). As informações são do UOL.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte informou que "a motivação está sendo investigada" e que o crime "foi registrado na manhã de hoje, no próprio município de João Dias, em circunstâncias ainda não esclarecidas".

Marcelo Oliveira, de 38 anos, era candidato à reeleição pelo União Brasil. A secretaria também destacou que "mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil com a finalidade de identificar, localizar e prender os responsáveis pelo atentado".

Marcelo já havia sido alvo de um atentado em novembro de 2022. Os detalhes sobre o episódio não foram completamente divulgados, mas um suspeito foi detido pela Polícia Civil.





Ele havia sido eleito em 2020, mas renunciou ao cargo em julho de 2021. No entanto, em outubro de 2022, o Tribunal de Justiça determinou seu retorno à prefeitura, argumentando que sua saída foi causada por ameaças da vice-prefeita, Damária Jácome (Republicanos), e do presidente da Câmara, Laerte Jácome, pai dela.

Damária é candidata à prefeita de João Dias e concorria com Marcelo. Ambos tiveram prisões preventivas decretadas em 2022, mas foram soltos e tiveram as detenções substituídas por medidas cautelares.

Em julho deste ano, Marcelo havia solicitado um habeas corpus preventivo no TJ, alegando estar sendo perseguido por um delegado que o acusava "sem provas" de crimes no município de Martins (RN). O pedido foi rejeitado pelo desembargador Glauber Rêgo.

