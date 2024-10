João Melo registro do cometa nesta terça-feira (1º)





Um casal no Ceará fez uma sessão de fotos de pré-casamento durante a rara passagem do ' Cometa do Século ', um dos mais aguardados cometas do ano. O registro foi feito na madrugada desta terça-feira (1º) em Icapuí , Litoral-Leste do Estado, pelo fotógrafo João Melo .

Gabriel de Carvalho e Thamires Oliveira , que também são fotógrafos, pretendiam fazer uma sessão especial em um lugar diferente. Em entrevista ao g1, Thamires disse que ambos já conheciam João Melo há anos e combinaram em fazer o 'book' no momento da passagem do cometa.

A noiva também contou que apesar de não ter sido uma foto fácil, a experiência foi incrível: “ali havia uma empolgação de todos nós. Ter essa oportunidade de fotografar pertinho do cometa, além de ver a paisagem incrível pessoalmente, foi uma das melhores experiências da vida!", relatou.

Desafios para tirar a foto ideal

O fotógrafo João Melo, que fez o registro do casal e do cometa, contou, também ao g1, que sempre amou a fotografia e astronomia. Ele tenta alinhar seu trabalho como fotógrafo profissional a essa outra paixão.

"Eu sou fotógrafo profissional, principalmente de casamentos. E desde criança, meu pai sempre me ensinava sobre astronomia. Ele é um grande entusiasta também da astronomia. Sempre teve telescópios, então me ensinava sobre o céu, sobre as estrelas, sobre os astros", afirmou João.

O grupo teve que acordar de madrugada e subir um morro para fazer o registro. Segundo João, a subida não foi fácil, mas que o trabalho gerou muita gratidão e prazer a ele.

"Acordamos por volta das 3h15 da madrugada. Enfrentamos uma caminhada de 30 minutos. Subimos novamente nesse morro e aí o cometa estava lá espetacular. Foi só posicionar os noivos e tentar fazer realmente uma composição interessante. E tá aí o resultado. Realmente fiquei emocionado de verdade mesmo quando vi na câmera. Muita realização pessoal e profissional", contou o fotógrafo. Confira a foto:





Cometa do século

O cometa C/2023 A3 foi descoberto em janeiro do ano passado pelo Observatório de Tsuchinshan (ou Purple Mountain) na China e pelo projeto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) no Havaí, de formas independentes.





A expectativa é que em outubro seu aparecimento traga um brilho tão intenso como o do cometa Hale-Bopp, que passou pela Terra em 1997 e foi um dos mais brilhantes da segunda metade do século XX. Por isso, o apelido de "Cometa do Século".

