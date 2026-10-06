Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD)

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), derrotado no primeiro turno da disputa à Presidência da República, oficializou nesta terça-feira (6) seu apoio a Flávio Bolsonaro (PL), candidato que seguiu para o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração de apoio aconteceu em um evento em Goiânia, capital goiana, na primeira agenda pública da campanha de Flávio após o primeiro turno.

O anúncio teve a participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do coordenador de campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL), do candidato derrotado ao governo de Goiás Wilder Morais (PL), do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), da senadora eleita por Goiás e esposa de Ronaldo, Gracinha Caiado (União Brasil), e o outro senador eleito pelo estado, Gustavo Gayer (PL).

Mais cedo, Flávio publicou nas redes sociais vídeo ao lado de Wilder Morais para manter a mobilização dos apoiadores do candidato derrotado.

Ele perdeu a disputa para Daniel Vilela, que é do grupo de Caiado e teve 58,82% dos votos válidos, contra 22,25% de Morais.

“Derrotar o PT”

Antes do anúncio do apoio de Caiado, Flávio passou a manhã em reuniões internas da campanha em Brasília, mas viajou à tarde para a capital goiana para firmar a aliança com Caiado.

"Eu estou aqui para fazer o que é a coerência da minha vida, que é poder derrotar o PT em uma eleição e tem 40 anos que faço isso", declarou o ex-governador, no ato de anúncio do apoio.

No domingo (4), logo após a apuração dos votos do primeiro turno, Caiado, que ficou em quinto lugar na disputa ao Planalto, com 2,18% dos votos válidos, informou que o PSD havia liberado os diretórios estaduais para definirem o apoio no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o que foi confirmado em nota, logo depois, pelo presidente do partido, Gilberto Kassab.

Outros ex-presidenciáveis também se posicionaram sobre apoio no segundo turno.

Apoio após duras críticas

O apoio de Caiado a Flávio Bolsonaro é anunciado nesta terça apesar do histórico de críticas públicas feitas pelo ex-governador de Goiás ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em diversas ocasiões, Caiado usou as redes sociais e entrevistas para atacar o até então adversário no primeiro turno.

Há quinze dias, Caiado chamou Flávio Bolsonaro de "mentiroso", afirmando que ele "não tem compromisso com a verdade". Ele também criticou Flávio e Lula por cancelarem a participação em um debate presidencial.





Na mesma ocasião, Caiado questionou diretamente o adversário, mencionando o envolvimento do candidato do PL com o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, no caso do financiamento do filme que conta história de seu pai.

“Como Flávio justificaria o caso ‘Dark Horse’, as emendas para milicianos e a ligação com o dono do Banco Master? É hora de sair da toca e encarar o debate sem jogo sujo”, afirmou.