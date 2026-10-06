Senado/Reprodução Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência

Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, voltou a criticar, nesta terça-feira (6), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho do brasileiro, propondo dois dias de folga na semana, ante à escala 6×1 prevista hoje na legislação trabalhista. A PEC, defendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começa a ser discutida no Senado nesta terça.

A PEC apresentada pelo governo federal prevê teto de 40 horas semanais de trabalho, somando 8 horas diárias, e dois dias de descanso, que poderão ou não ser consecutivos, sem redução salarial.

Flávio e Lula disputam o segundo turno da eleição presidencial, marcado para dia 25 de outubro.

O candidato do PL já vem se posicionando contra a PEC, assim como seus aliados no Congresso, que defendem, um regime que dê “liberdade ao trabalhador” para negociar a própria escala com o empregador.

A oposição já apresentou uma PEC alternativa que redução da jornada de trabalho por acordo entre empregado e empregador. O texto não acaba com a escala 6×1 nem reduz a jornada de trabalho. Ele prevê acordo individual para regime por hora trabalhada, com remuneração e direitos proporcionais — medida que, em tese, poderia reduzir o salário em caso de redução da escala.

Creches

Ao ser questionado sobre a PEC, Flávio Bolsonaro não respondeu se vai votar contra ou a favor da medida, apenas disse que tem uma proposta “infinitamente melhor” do que a apresentada pela gestão do seu adversário nas urnas.

“Eu tenho uma proposta infinitamente melhor do que essa proposta que tá na mesa, que é da liberdade do trabalhador, a escolha sua própria carga horária. Tem muitas mães, por exemplo, que não conseguem trabalhar oito horas por dia porque não têm com quem deixar seus filhos”, disse ele.





Ainda segundo Flávio Bolsonaro, sua proposta alternativa vai “garantir a creche” para as mulheres que têm filhos. Segundo ele, a ideia é oferecer “voucher que garanta uma vaga numa creche privada, caso não consiga vaga na creche pública”.

As medidas, defende Flávio, vão dar a possibilidade dessas mães conseguirem “montar a sua jornada de trabalho diária”.

Trâmite da PEC

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos, no fim de maio.

No Senado, a proposta também já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o relatório do senador Omar Aziz (PSD) manteve o texto aprovado pelos deputados.

Nesta terça, a proposta começou a ser discutida no plenário do Senado. A previsão é que a votação fique para a próxima semana, após o cumprimento das cinco sessões de discussão previstas pelo rito das propostas de emenda à Constituição.

Se for aprovada pelos senadores sem alterações, a proposta seguirá para promulgação. Caso o Senado modifique o texto, a PEC terá de retornar à Câmara para nova análise.