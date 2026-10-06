TSE Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Kássio Nunes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou nesta terça-feira (06) a falha que interrompeu por cerca de 50 minutos a divulgação nacional dos resultados do primeiro turno das eleições, realizado no domingo (04), e negou que o problema tenha relação com fraude na votação.

O tribunal informou que uma “contenção no processamento” paralisou um dos módulos de divulgação. O aumento no volume de dados ocorreu por volta das 19h14 e provocou a pausa inesperada do programa.

Segundo o tribunal, um dos módulos usados para apresentar os resultados na internet parou de funcionar por volta das 19h14, quando houve um aumento no volume de dados processados. A situação foi normalizada às 20h04.

A interrupção ocorreu quando a apuração para presidente estava em 64,81%. De acordo com o TSE, o problema atingiu apenas a visualização nacional, identificada como “Brasil”, que reúne os votos para presidente e vice-presidente da República. A divulgação dos resultados por estado continuou durante o período.

O TSE afirmou que mensagens publicadas nas redes sociais associando a interrupção a uma suposta fraude são falsas. Segundo a Justiça Eleitoral, a falha ocorreu no sistema responsável pela divulgação das informações e não alterou os votos registrados nas urnas.

Enquanto a visualização nacional estava interrompida, os resultados estaduais continuaram sendo atualizados. Os arquivos disponibilizados por estado também continham os dados da eleição presidencial.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que houve um congestionamento no sistema e que um protocolo de segurança foi acionado assim que a equipe de tecnologia identificou o problema.

“O que ocorreu foi um congestionamento de dados. A cada eleição, nós somos surpreendidos com alguma intercorrência, o que é natural para quem lida com sistemas complexos e tão variados.”

Segundo o ministro, o fluxo de dados ficou acima do esperado.

“O que a nossa TI constatou foi um fluxo superior ao normal, e esse congestionamento gerou um atraso.”

Mudança para o 2º turno

Após o episódio, o TSE informou que está desenvolvendo uma nova rotina técnica para evitar que uma interrupção semelhante aconteça durante o segundo turno.

O tribunal também afirmou que os protocolos de segurança exigem a checagem dos sistemas antes da retomada da divulgação. Para Kassio Nunes Marques, a prioridade foi manter a segurança do processo.

A Justiça Eleitoral reforçou que a dificuldade ficou restrita ao programa de divulgação dos dados e que não houve alteração na totalização dos votos.

Os resultados completos do primeiro turno continuam disponíveis na página oficial do TSE, com consulta por país, estado, município e zona eleitoral. A plataforma também permite acessar os Boletins de Urna de cada seção.