Divulgação/Estado de Goiás Daniel Vilela é eleito governador de Goiás

Daniel Vilela, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi reeleito governador de Goiás neste domingo (04), no primeiro turno das eleições.

Com 1.920.907 votos, que correspondem a 58,82% dos votos válidos, Daniel Vilela garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno em Goiás, com 90,14% das urnas apuradas.

Wilder Morais, do Partido Liberal (PL), terminou a disputa em segundo lugar, com 22,25% dos votos.

Quem é Daniel Vilela?

Sua trajetória política começou quando ele tinha 24 anos. Daniel Elias Carvalho Vilela completa 43 anos em 2026 e conta com biografia pública baseada em forte tradição familiar na política goiana. O jataiense mudou-se para Goiânia recém-nascido e foi na capital de Goiás que construiu sua formação, família e carreira pública.

Vilela é filho do ex-governador, ex-senador e ex-prefeito Maguito Vilela com Sandra Regina Carvalho. Ele tem três irmãos: Vanessa, Maria Beatriz e Miguel. Daniel Vilela é casado com a administradora de empresas e empresária Iara Netto Vilela e são pais de Maria Laura e Frederico.

Antes de ingressar na política, teve passagem breve pelo esporte profissional. Ainda na infância, treinou nas categorias de base do Goiás Esporte Clube, chegando a jogar como atleta oficial de futebol.

Jogou também na Sociedade Esportiva do Gama e no Atlético Clube Goianiense.

Mas, como diz o ditado que "o fruto não cai longe da árvore", Daniel acabou escolhendo seguir os passos do pai na administração pública .

Formação jurídica

Daniel Vilela se formou em Direito numa instituição privada de ensino superior da capital goiana, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Além disso, é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No entanto, Vilela não exerce a profissão de advogado e direcionou sua carreira para a política de forma exclusiva, desde a investidura em cargos legislativos a executivos em Goiás.

Passos políticos



O jovem Vilela deu o play na sua trajetória eleitoral em 2008, ano em que foi eleito e assumiu uma das cadeiras de vereador de Goiânia, mas exerceu por apenas dois anos, de 2009 a 2010. Isso porque ele assumiu a liderança da bancada de seu partido na Câmara Municipal e presidiu comissões na casa voltadas para a educação.

Já em 2010, ele saiu da esfera municipal, partiu para o estado e foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde cumpriu mandato de 2011 a 2015.

O filho de Maguito subiu degrau por degrau da política brasileira, começando "de baixo" e cresceu progressivamente.

Em 2014, Daniel ampliou sua atuação na máquina pública e conquistou a cadeira na Câmara dos Deputados, na condição de deputado federal pelo estado goiano.

No período que ficou em Brasília, entre 2015 a 2019, se destacou nacionalmente por presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, um dos colegiados mais influentes do Poder Legislativo.

Daniel Vilela concorreu o governo de Goiás em 2018, mas não foi eleito e acabou assumindo a presidência do Diretório Estadual do MDB, no estado. Já em 2022, compôs a chapa majoritária que saiu vitoriosa e assumiu o governo como vice ao lado de Caiado. Atualmente, comanda o Palácio das Esmeraldas e é candidato ao governo no pleito de 2026.

***************OU em caso de segundo turno

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[Candidato 1] e [Candidato 2] avançam para o 2º turno em Goiás

Com [percentual]% dos votos válidos, [candidato 1] ficou à frente na disputa; ele vai enfretar [candidato 2], que obteve (percentual)

[Nome do candidato 1] ([partido]) e [Nome do candidato 2] ([partido]) foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo de Goiás neste domingo (4) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro.

Com [percentual]% dos votos válidos, [candidato 1] terminou a primeira o primeiro turno à frente, seguido por [candidato 2], que obteve [percentual]%.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.