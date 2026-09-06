Tomaz Silva/Agência Brasil - 30/10/2022 Eleitores já podem fazer a consulta pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral; primeiro turno é em 4 de outubro

O eleitor brasileiro já pode checar o endereço exato da seção onde vai votar. A Justiça Eleitoral abriu a consulta antecipada que pode ser feita pelo aplicativo e-Título e pelo portal do tribunal superior na internet gratuitamente. Esta indisponível qualquer edição de informações no sistema nesse período.

Os dados já estçao atualizados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e inclui informação dos que pediram de forma temporária a transferência de seção para voto em trânsito.

O primeiro turno acontece em 4 de outubro. Nesta data serão escolhidos representantes para cinco cargos: deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Caso seja necessário, o segundo turno ocorre em 25 de outubro.

Antonio Cruz/Agência Brasil Eleitores precisam conferir dados para não ter equívocos no dia do pleito de 2026





Como fazer a consulta

Na consulta o cidadão vai poder conferir os dados cadastrais e endereço completo, número da zona eleitoral e seção de votação individuais. No aplicativo o usuário deve fazer o login para entrar no seu ambiente e clicar na opção na tela inicial "onde votar".

Já a para consulta pelo computador é feita diretamente no site do TSE, na aba de serviços eleitorais, em "local de votação". O eleitor preenche o formulário com nome completo, CPF ou número do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe como consta no documento de identificação.

Pessoas com com deficiência ou mobilidade reduzida, agentes de segurança pública, militares, mesários e demais profissionais destacados para atuar no pleito também podem acessar informações no app ou no portal do TSE.

Leonardo Sá/Agência Senado Eleições; mesário; seção eleitoral; voto; título de eleitor









Alerta da Justiça Eleitoral

A recomendação oficial dos tribunais eleitorais é que as informações devem ser conferidas previamente para evitar erros no deslocamento no dia da votação.

O TSE adverte ainda que nenhum órgão eleitoral envia mensagens em celulares ou e-mails informando cancelamento de títulos ou solicitando dados pessoais ou bancários para confirmar local de votação. A consulta e conferência dos dados deve ser realizada somente nos canais oficiais informados.