Nelson Jr. / TSE Número de eleitores que poderão votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições 2026, equivale a três vezes e meia à população da Argentina

Um total de 158.745.463 eleitores foi considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apto a votar para escolher os seus representantes políticos nas eleições de outubro deste ano, quando estarão em jogo os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federal, estadual ou distrital.

O número divulgado pelo TSE nesta segunda-feira (20) representa 2.291.452 de pessoas a mais do que o universo de eleitores considerados aptos no pleito de 2022 e equivale a três vezes e meia a população da Argentina.

Norte cresce

O eleitorado do Norte do país foi o que mais cresceu proporcionalmente, passando dos 12.560.410 anotados em 2022 para 13.109.354 em 2026, uma alta de 4,37%.

O crescimento do eleitorado no exterior também foi expressivo (31.82%).

Entre os estados que mais cresceram estão os de Roraima (9,63%), Tocantins (8,07%) e Mato Grosso (6,84%).

Já o Rio de Janeiro, terceiro colégio eleitoral do país, com 12.857.000 eleitores em 2026, teve um crescimento pequeno no período, de apenas 29.704 pessoas (0,23%).

A região Centro-Oeste também cresceu acima da média nacional: passou de 11.539.323 para 11.997.001 eleitores, com acréscimo de 457.678 pessoas, ou 3,97%, e chegou a 7,56% do total do país.

O Nordeste chegou a 43.529.845, com crescimento de 1.138.869, aumento proporcional de 2,69% em relação a 2022 (42.390.976) — a região tem 27,42% do eleitorado nacional.

No Sul, o eleitorado passou de 22.558.759 para 22.861.012 pessoas, com um aumento de 302.253 eleitores (1,34%). A região representa 14,40% do eleitorado nacional em 2026.

Sudeste diminui

Já o Sudeste, apesar de continuar concentrando a maior parcela de eleitores do país, teve leve queda no período, passando de 66.707.465 para 66.329.375 pessoas aptas a votar, redução de 378.090 eleitores (0,56%).

Sua participação no eleitorado nacional recuou de 42,64% para 41,78%.

SP e MG lideram

Entre as unidades da Federação, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com 34.104.226 eleitores (21,48%) do total.

Em seguida aparecem Minas Gerais, com 16.377.659 pessoas aptas a votar (10,32%); Rio, com 12.857.000 (8,10%); Bahia, com 11.321.005 (7,13%); e Paraná, com 8.609.026 (5,42%).

Juntos, os cinco maiores colégios eleitorais reúnem 83.268.916 eleitores, equivalentes a 52,45% do eleitorado brasileiro.

Para ler o levantamento completo do TSE acesse: https://www.tse.jus.br