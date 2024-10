Reprodução/Instagram Joice Hasselmann chama Nunes de "bunda-mole" em vídeo





Joice Hasselmann (Podemos), publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (6), logo após o resultado das eleições municipais , com uma taça de champanhe nas mãos, anunciando que vai “pendurar as chuteiras” da política.

A jornalista, que em 2018 foi a deputada federal mais votada de São Paulo , recebeu 1.673 votos nesta eleição e não se elegeu como vereadora. No vídeo, Joice Hasselmann xinga Ricardo Nunes (MDB) de “bunda-mole”, mas declara voto a ele no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL) .

“Nem posso titubear em quem eu vou apostar, obviamente Ricardo Nunes porque é todo mundo contra Boulos”, disse Joice. “Não é porque eu acho Ricardo Nunes grandes coisas, eu acho ele um p* de um bunda-mole, porque comigo ele foi um bunda-mole. Bastou Eduardo Bolsonaro fazer ‘Bu, Ricardo’, que ele se tremeu todinho. Ficou todo: ‘Ai, nem conheço a Joice direito’. Depois de ter dado apoio a mim”, contou.

“Mas mesmo ele sendo um bunda-mole eu prefiro um bunda-mole do que um esquerdista. Então vamos juntos com Ricardo Nunes”, finalizou. Nunes teve 29,48% dos votos neste domingo (6), e vai disputar a reeleição para prefeitura de São Paulo no dia 27 de outubro contra Boulos, que teve 29,07% dos votos.

Aposentadoria da política

Hasselmann explicou que entrou nesta corrida eleitoral sem grandes pretensões. “Não consegui ser eleita e quero brindar esse champanhe com você. Por que? Porque nessa campanha eu não falei pra ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer pra minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras”, anunciou, dizendo que não vai mais se candidatar a nada no futuro.

Ela contou que “ganhou muito dinheiro” como jornalista antes da carreira política e que teve que abrir mão de seus trabalhos e projetos para seguir como candidata. “A população não está preparada para votar no que é bom, bonito e agradável aos olhos do Senhor”, acrescentou.





Carreira política

Em 2018, Joice Hasselmann foi a mulher mais votada na história da Câmara dos Deputados, com mais de 1 milhão de votos. Ela se tornou líder do governo Bolsonaro na Casa.

Em 2019, rompeu com o ex-presidente. Nas eleições de 2022, tentou se reeleger deputada federal mas não conseguiu. Após nova derrota nas urnas em 2023, Joice anunciou que vai se aposentar da carreira política.

