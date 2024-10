Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT Nunes e Boulos ficaram, respectivamente, em 1º e 2º lugar no primeiro turno das eleições

Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se enfrentarão em um segundo turno pela prefeitura de São Paulo . Com 100% das urnas apuradas, Nunes tem 29,48% dos votos, e Boulos tem 29,07%.

Pablo Marçal (PRTB) obteve 28,14% dos votos, enquanto Tabata Amaral (PSB) teve 9,91%.

Neste domingo (6), os eleitores de São Paulo foram às urnas para decidirem quem serão os seus representantes municipais pelos próximos quatro anos. O segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro.



Confira, a seguir, dados da apuração da capital paulista:

Ricardo Nunes (MDB): 29,48%

Guilherme Boulos (PSOL): 29,07%

Pablo Marçal (PRTB): 28,14%

Tabata Amaral (PSB): 9,91%

José Luiz Datena (PSDB): 1,84%

Marina Helena (Novo): 1,38%

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0,09%

Altino Prazeres (PSTU): 0,05%

João Pimenta (PCO): 0,02%

Bebeto Haddad (DC) 0,01% (anulado sub judice)



O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Veja quem se candidatou à Prefeitura de São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB): o atual prefeito de São Paulo, de 55 anos, assumiu o cargo em 2021 após a morte de Bruno Covas. Nunes é político desde 2012, tendo sido eleito vereador e vice-prefeito. Além disso, é empresário no ramo de controle de pragas. Nestas eleições, ele busca ser reeleito ao lado de coronel Mello Araújo como seu candidato a vice.

Guilherme Boulos (PSOL): o deputado federal de 41 anos é conhecido por seu ativismo no MTST. Ele já disputou a presidência em 2018 e a prefeitura em 2020. Em 2024, concorre novamente à Prefeitura de São Paulo, com Marta Suplicy como vice e com apoio de importantes aliados, incluindo o presidente Lula.

Pablo Marçal (PRTB): o empresário e influenciador digital de 37 anos é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Ele ganhou notoriedade após realizar uma expedição com seus alunos que terminou em resgate. Além disso, já tentou se candidatar à presidência, mas teve a candidatura barrada. A vice em sua chapa foi a policial militar Antônia de Jesus (PRTB).

Tabata Amaral (PSB): Tabata Amaral, de 29 anos, é deputada federal e ativista da educação. Formada em Harvard, ela ocupa a Câmara dos Deputados desde 2018. Agora, buscou a Prefeitura de São Paulo pelo PSB, com o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin e a professora Lúcia França (PSB) como vice.

José Luiz Datena (PSDB): o apresentador de TV de 67 anos já concorreu a outros cargos públicos, e disputou pela primeira vez como candidato à Prefeitura de São Paulo, com José Aníbal como vice.

Marina Helena (Novo): a economista e ex-diretora da Secretaria Especial de Desestatizações, de 43 anos, foi candidata à prefeitura pelo Novo, com o Coronel Priell Neto como vice.

Altino Prazeres (PSTU): natural de São Luís (MA), é formado em Matemática pela USP e conhecido por sua atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. Ele já concorreu a cargos públicos antes, e agora voltou a disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PSTU, com Silvana Garcia como vice.

Bebeto Haddad (DC): aos 68 anos, o empresário e ex-deputado federal se candidatou à Prefeitura de São Paulo, com o ex-delegado Marco Antonio Azkoul como vice.

João Pimenta (PCO): o jornalista de 27 anos é filho de Rui Costa, político do PCO, e já concorreu ao cargo de deputado federal. Pimenta contou com Francisco Muniz como seu companheiro de chapa.

Ricardo Senese (UP): aos 37 anos, o dirigente da Federação Nacional dos Metroviários é conhecido por seu ativismo, que culminou em sua prisão em um protesto contra a privatização da Sabesp. Neste ano, foi candidato à Prefeitura de São Paulo com Julia Soares (UP), coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, como vice.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .