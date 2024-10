Reprodução/TRE-RN Brasileiros foram às urnas neste domingo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito neste domingo (6). Com 95% das urnas apuradas, Paes tem 60,34% dos votos e está matematicamente reeleito.

Em Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito em primeiro turno, e continuará à frente do Executivo da capital capixaba até 2028.

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD): 60,34%

Alexandre Ramagem (PL): 30,99%

Tarcísio Motta (PSOL): 4,16%

Marcelo Queiroz (PP): 2,43%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1,11%

Carol Sponza (Novo): 0,65%

Juliete Pantoja (UP): 0,22%

Cyro Garcia (PSTU): 0,08%

Henrique Simonard (PCO): 0,02%

Vitória

Com 100% das urnas apuradas, Pazolini alcançou 56,22% dos votos válidos, o que garantiu sua vitória sem a necessidade de uma nova votação. Na segunda posição ficou João Coser (PT), que já ocupou o cargo de prefeito, com 15,62% dos votos. O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ficou em terceiro lugar, somando 12,46%.

Veja os números dos demais candidatos:

Assumção (PL) - 9,55%

Camila Valadão (PSOL) - 5,74%

Du (Avante) - 0,42%

Belo Horizonte

Belo Horizonte (MG) terá segundo turno. Por ora, 94,6% das urnas foram fechadas e o resultado matemático aponta para uma disputa entre Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD).

Engler saiu com vantagem e somou 34,38% dos votos do primeiro turno. Noman vem atrás com 26,47% dos votos. Os demais candidatos tiveram:

Mauro Tramonte (Republicanos): 15,22%

Gabriel Azevedo (MDB): 10,59%

Duda Salabert (PDT): 7,68%

Rogério Correia (PT): 4,40%

Carlos Viana (Podemos): 1%





Indira Xavier (UP): 0,19%

Capitais do Sudeste

As demais capitais do Sudeste ainda não tiveram seus resultados definidos. Esta matéria será atualizada em breve.