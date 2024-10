Reprodução Eleições em São Paulo terá segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes





Após a confirmação de um segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo , muitos eleitores de outros candidatos iniciaram uma apuração para saber em quem votar nesta segunda etapa das eleições .

Entre os candidatos que estão fora da disputa, Pablo Marçal (PRTB) , Tabata Amaral (PSB) , Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) foram os mais votados. O ex-coach. Por seguir uma linha focada na direita, os eleitores de Marçal têm grandes chances de votar em Ricardo Nunes no segundo turno, mesmo com os conflitos entre ambos em debates eleitorais recentes. Marçal alcançou 1.719.274 votos (28,14%).

Na quarta posição, Tabata Amaral, que obteve 605.552 votos (9,91%), já adiantou o seu roteiro após a derrota e afirmou que irá apoiar o candidato Guilherme Boulos no segundo turno.

Quem também se pronunciou foi José Luiz Datena, mas preferiu não escolher nenhum dos dois lados. O PSDB, porém, que é partido do apresentador de TV, afirmou que irá apoiar Ricardo Nunes no segundo turno. No resultado das urnas, Datena alcançou 112.344 votos (1,84%).

Marina Helena, do Novo, também é uma candidata declarada de direita. Em debates recentes, Marina foi uma peça importante no jogo contra a esquerda, desafiando Guilherme Boulos e ignorando um possível elo feminino com Tabata Amaral. Apoiadora de Bolsonaro, Marina teve 84.112 votos (1,38%).